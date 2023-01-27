日本政府料取消口罩令 同意降格新冠

日本政府去年起一直有意降格新冠威脅，希望降至最低級別。厚生勞動省日前同意，把新冠下調至「5類」傳染病，與普通傳染疾病如季節性流感同級。消息有待正式宣布，估計將在5月8日起生效。

日本新冠死亡數個多月破萬 佔總體約6分1 【下一頁】

共同社報稱，厚生勞動省的專家小組周五（27日）同意，讓新冠下調至第5類傳染病級別，即政府可以解除現有嚴格的新冠防疫措施如限制確診者及密切接觸者出行等，讓確診者在普通醫療設備接受治療等。

組長脅田隆字在會上表示，是否佩戴口罩將由民眾個人決定，不再強制需要戴口罩。據悉，新指引下亦會放寬室內戴口罩的要求，惟特定場所除外。

一名國會議員透露，內閣政府相信在同日確認消息，降級估計會在5月8日起生效，其時正好是日本黃金周假期的首日。政府消息指出，選定當日希望降低醫院負擔，避免假期旺季時確診人數急增。

日本擬明年初下調新冠級別 與流感同級 【下一頁】

共同社指出，降級新冠代表日本社會及經濟活動進一步邁向正常化，屆時可能允許未打疫苗外國人在不需核酸檢測陰性結果入境或被隔離。目前，日本把新冠列為「2級」傳染病。根據法律，2級包括傳染力強的肺結核及SARS等疾病。

共同執政的公明黨黨主席兼參議員山口那津男表示，首相岸田文雄現時有意持續負擔新冠醫療，包括疫苗接種等計劃，隨後逐漸檢視現有醫療系統負擔。

消息人士亦指出，岸田文雄將在3月決定，為治療新冠患者政府支付資金的金額，以及資金供應時長。有指，即使日本未來確診人數急速上升，政府亦不會再次頒布緊急事態宣言。

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責任編輯：吳漢培