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【MPF】積金評級料1月強積金人均賺約1.8萬元
Hot Talk 15:25 2023/01/27
強積金研究機構積金評級表示，計入今年1月的強積金供款和估算市場回報後，457萬名強積金成員的平均賬戶結餘預計較上月增加約7.84%或1.8萬元，達24.79萬元。
該行指，以所有基金表現指數計算，1月份的強積金回報率預計約為5.1%。今年1月底的強積金總資產預計約為1.134萬億元。
該行主席叢川普（Francis Chung）表示，隨著市場對内地通關及持續放寬的新冠政策反應正面，香港及中國股市有望創下自強積金成立以來的首次1月份雙位數正回報。
他又指，雖然中港股市表現強勁，但美股表現卻落後。部分強積金成員歷來在兩個市場之間轉換，但兔年適時地提醒成員「如果同時追逐兩隻兔仔，結果兩隻兔仔都捉不到」，也印證了積金局最近檢討及優化成分基金審批標準的措施，可促進更多元化投資以滿足強積金成員的需要。
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編輯：姚卓然
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