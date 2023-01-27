【裁員潮】孩之寶業績疲弱　將裁員15%

孩之寶（Hasbro）周四表示，將會裁減約1,000個員工職位，並警告假日季度業績不佳，其股票在盤後交易中下跌超過6%。

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孩之寶行政總裁Chris Cocks指出，儘管Wizards of the Coast、Hasbro Pulse及專利業務等增長強勁，但在充滿挑戰的假日消費環境下，品牌的消費品業務在第四季度表現不佳。

由於該公司希望在2025 年底前，每年節省2.5億至3億美元，因此將會在全球裁減約15%員工。

孩之寶表示，預計包括假期在內的第四季度收入，將達到16.8億美元，比去年同期下降17%，而全年收入預計在58.6億美元，比2021年下降9%。

在疫情肆虐及通脹高企的背景下，大大減低家長購買玩具的消費意欲，雖然2022年的業績強差人意，但Chris Cocks表示對10月份公佈的Blueprint 2.0計劃充滿信心，屆時將會專注於更少量及更大型的品牌，此外，遊戲、數碼以及專利業務等都是重點發展方向。

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責任編輯：歐陽佩

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