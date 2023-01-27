【利是理財】中銀香港聯乘Miffy推出親子理財優惠　成功開戶可獲現金獎及Miffy精品

農曆新年一向是父母培養子女建立良好儲蓄及理財習慣的契機，中銀香港今年特別聯乘知名品牌 Miffy 推出「中銀理財」「兔年 喜氣家庭賞」親子理財優惠，協助家長及早替子女的未來作出規劃。

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由即日至3月31日，「中銀理財」或晉身「中銀理財」的客戶為17歲或以下子女，成功開立「孩子天」或「自在理財」帳戶，並符合指定條件，可獲贈100元「幸運錢」和精美 Miffy 經典造型抱枕一份；如維持「中銀理財」戶口的「綜合 理財總值」達100萬元或以上，並在推廣期內完成一筆指定交易達 1,000 元，更可額外獲贈精美 Miffy 經典造型雙人床品套裝一份。

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除「孩子天」賬戶外，家長亦可為11至17歲的子女開立「自在理財」帳戶，包括透過網上銀行或手機銀行綁定「轉數快」收取零用錢，培養孩子自主理財的能力。年滿16歲的子女更可透過手機銀行使用不同的銀行服務，包括即時兌換外幣、開立定期存款、繳付指定帳單等。

中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理溫晞文表示：「過往三年，本行約四成的『孩子天』 兒童儲蓄賬戶均是在新春期間開立；而為子女開立兒童儲蓄賬戶的家長中，接近三成為 『中銀理財』客戶。有見及此，本行今年聯乘知名品牌 Miffy 推出『中銀理財』 『兔年喜氣家庭賞』，藉此鼓勵父母為子女的理財需要作好準備。」

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