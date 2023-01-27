【HSBC滙豐】滙豐買貨動力勝科技巨頭？　彭博：超買程度創36年高

▲ 【HSBC滙豐】滙豐股價創11個月新高 彭博：RSI升至90、1986年以來最嚴重超買

HSBC滙豐 （00005） 近月股價強勢，雖然今日全日僅升1個價位，收報57.95元，為近11個月高位。滙豐從去年10月低位38.5元，至今反彈超過50%，技術走勢指標—14天相對強弱指數（RSI）升至90，遠超70被視為超買的指標。彭博數據顯示，滙豐最新RSI是自1986年以來最高，也是現時各恒指成份股中最高，反映滙豐短線買貨動力更勝中資科技巨頭。

滙豐績前獲大行「發功」唱好

滙豐2月21日將公布2022年全年業績前夕，獲多家券商唱好。摩根士丹利預計，滙豐可在未來13個月，為股東提供14%總回報，其估值仍相當具吸引力，予其「增持」評級，目標價59.8元。

富瑞最新也將滙豐投資評級，由「持有」上調到「買入」，對滙豐倫敦股價（英：HSBA）目標價由原來的574便士（折合約54.36港元），提升至770便士（折合約72.92港元），主要看好滙豐去年11月底宣告賣加拿大業務，令今明兩年回購子彈增至約100億美元，並可分派40億美元作特別息。

據彭博彙編估計，分析師平均預計，滙豐未來12個月股價可升13%。

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記者：宋佩恩