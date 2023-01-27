【HSBC滙豐】滙豐股價創11個月新高　彭博：RSI升至90、1986年以來最嚴重超買

▲ 【HSBC滙豐】滙豐現上市以來嚴重超買 RSI達90

HSBC滙豐 （00005） 近月股價強勢，今最多升0.6%，見58.25元，去年2月下旬以來最高。彭博報道，滙豐自去年10月中旬股價低位38.5元，反彈至今超過50%，14天相對強弱指數（RSI）升至90，這是彭博數據能追溯到的1986年以來該股達到的最高水平，反映嚴重超買，且該數值現時是76隻藍籌RSI中最高。

報道指，隨着內地逐步退出清零政策，貸款及投資需求令香港金融股自去年10月以來顯著上升，滙豐股價亦順勢上升，目前見11個月高位。

績前獲大行「發功」唱好

滙豐下月21日將公布今年全年業績，大行近期出報告唱好。摩根士丹利 預計，滙豐將在未來13個月內將向其股東提供14%的市值回報，其估值仍相當具吸引力，予其「增持」評級，目標價59.8元。

富瑞本月亦 將對滙豐的評級由「持有」上調到「買入」，在倫敦的股價目標價由原來的574便士（折合約54.36港元），提升至770便士（折合約72.92港元），上調評級背後原因包括滙豐去年11月底宣告賣加拿大業務，料今明兩年產生100億美元回購，另有40億美元的特別息。

據彭博彙編估計，分析師預計未來12個月，滙豐股價平均增長13%。

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記者：宋佩恩