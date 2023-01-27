  • 17°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐】滙豐股價創11個月新高　彭博：RSI升至90、1986年以來最嚴重超買

股市 15:57 2023/01/27

分享：

分享：

【HSBC滙豐】滙豐現上市以來嚴重超買　RSI達90

HSBC滙豐 （00005） 近月股價強勢，今最多升0.6%，見58.25元，去年2月下旬以來最高。彭博報道，滙豐自去年10月中旬股價低位38.5元，反彈至今超過50%，14天相對強弱指數（RSI）升至90，這是彭博數據能追溯到的1986年以來該股達到的最高水平，反映嚴重超買，且該數值現時是76隻藍籌RSI中最高。

報道指，隨着內地逐步退出清零政策，貸款及投資需求令香港金融股自去年10月以來顯著上升，滙豐股價亦順勢上升，目前見11個月高位。

績前獲大行「發功」唱好　

滙豐下月21日將公布今年全年業績，大行近期出報告唱好。摩根士丹利預計，滙豐將在未來13個月內將向其股東提供14%的市值回報，其估值仍相當具吸引力，予其「增持」評級，目標價59.8元。

富瑞本月亦將對滙豐的評級由「持有」上調到「買入」，在倫敦的股價目標價由原來的574便士（折合約54.36港元），提升至770便士（折合約72.92港元），上調評級背後原因包括滙豐去年11月底宣告賣加拿大業務，料今明兩年產生100億美元回購，另有40億美元的特別息。

據彭博彙編估計，分析師預計未來12個月，滙豐股價平均增長13%。

傳統股強勢回歸，留意更多【傳統股消息】

相關文章：

【HSBC滙豐】大摩：滙豐料受惠於內地開關經濟向好+環球通脹可見度高　今年ROE改善、重申為行業首選

【大行報告｜HSBC】滙豐高開近2%　富瑞：上調滙豐評級至「買入」、中港解封前景被低估

記者：宋佩恩

港股 銀行 指數 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】商湯大升近2成　碧桂園升逾6%　北水回歸前恒指再升122點（不斷更新）

下一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴杭州西溪全球總部據報將於今年底前全面建成　另否認於新加坡建總部
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨跌31點、納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨跌31點、納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【TSLA】特斯拉盤前抽升逾8%　上季收入243億美元再破紀錄　馬斯克：年產量或達200萬輛
【TSLA】特斯拉盤前抽升逾8%　上季收入243億美元再破紀錄　馬斯克：年產量或達200萬輛
【Intel業績】Intel盤後股價急瀉1成　恐成芯片大戰輸家　經調整純利跌9成、首季或虧損
【Intel業績】Intel盤後股價急瀉1成　恐成芯片大戰輸家　經調整純利跌9成、首季或虧損
【港股市況】商湯大升近2成　碧桂園升逾6%　北水回歸前恒指再升122點（不斷更新）
【港股市況】商湯大升近2成　碧桂園升逾6%　北水回歸前恒指再升122點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升67點　中概股指數再漲4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升67點　中概股指數再漲4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款