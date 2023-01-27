【買樓好選擇】400萬資金 買300呎以上自住 網民推介大圍金獅花園同官塘順緻苑？

現時樓價有見下跌，不少人都心急想入市，近日有位網民終於儲夠錢，並表示預算400萬，希望可以購得一個安樂窩自住。他有留意九龍灣的得寶，地點好，但實在太細，亦看過大圍的金獅花園，間格實用但想住近市區，再加上兩個屋苑都未做過大維修，需要預留資金作維修，又擔心住的時候裝修引致空氣問題，所以未必是第一選擇。

網民聽完立即提出以下意見

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買樓置業是人生一個大決定，即使現時樓價較去年低，但各位買樓置業前亦要先衡量個人的供款能力。另一方面，2023年亦要留意加息的負擔。

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