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【買樓好選擇】400萬資金 買300呎以上自住 網民推介大圍金獅花園同官塘順緻苑？

理財智慧 17:41 2023/01/27

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現時樓價有見下跌，不少人都心急想入市，近日有位網民終於儲夠錢，並表示預算400萬，希望可以購得一個安樂窩自住。他有留意九龍灣的得寶，地點好，但實在太細，亦看過大圍的金獅花園，間格實用但想住近市區，再加上兩個屋苑都未做過大維修，需要預留資金作維修，又擔心住的時候裝修引致空氣問題，所以未必是第一選擇。

網民聽完立即提出以下意見

    點擊圖片放大
    +8
    +7

買樓置業是人生一個大決定，即使現時樓價較去年低，但各位買樓置業前亦要先衡量個人的供款能力。另一方面，2023年亦要留意加息的負擔。

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撰文 : 陳玉蓮

大圍 香港 入境處 家具 裝修設計 九龍 DJ 銀包 樓價 財務自由

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