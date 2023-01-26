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太古城逾千平方呎靚裝三房　外區家庭客以4.33萬承租

股樓投資 20:02 2023/01/26

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香港置業布家良表示，鰂魚涌太古城本月暫錄30宗租務成交，市場需求持續。其中太古城金楓閣低層H室，實用面積約1,114平方呎，屬三房套連儲物室間隔，向西北。布家良稱，業主以月租約4.5萬元放盤約2個月後獲外區客接洽，雙方議價後減價約1,700元，以約4.33萬元承租，實用呎租約39元。據了解，新租客為家庭客，心儀單位有靚裝潢，故睇樓3次後即拍板承租。

資料顯示，原業主2001年1月以472.5萬元購入，業主可享回報約11厘。

【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售 原業主仍賺逾3倍離場【下一頁

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同場加映 【孫子市法】港股升勢如脫兔 眾板塊發新年財

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撰文 : 蔡子俊

太古城 香港置業 鰂魚涌 二手市場
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