太古城逾千平方呎靚裝三房　外區家庭客以4.33萬承租

香港置業布家良表示，鰂魚涌太古城本月暫錄30宗租務成交，市場需求持續。其中太古城金楓閣低層H室，實用面積約1,114平方呎，屬三房套連儲物室間隔，向西北。布家良稱，業主以月租約4.5萬元放盤約2個月後獲外區客接洽，雙方議價後減價約1,700元，以約4.33萬元承租，實用呎租約39元。據了解，新租客為家庭客，心儀單位有靚裝潢，故睇樓3次後即拍板承租。

資料顯示，原業主2001年1月以472.5萬元購入，業主可享回報約11厘。

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