科學園上班族為方便返工　1.08萬租海日灣開放式單位

中原地產曾嘉匯表示，最近大市氣氛漸趨明朗，買家入市信心回升，大埔白石角海日灣2期13座中層B室，單位實用面積251平方呎，開放式間隔，開價約11500元，雙方議價後以10800元租出，實用面積呎租約43元。新租客為一名科學園上班族，見屋苑樓齡新，方便上班，即決定租入單位自住，業主於年以435萬元購入單位，是次租出單位可享約3厘租金回報。

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