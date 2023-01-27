  • 17°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

科學園上班族為方便返工　1.08萬租海日灣開放式單位

股樓投資 15:26 2023/01/27

分享：

分享：

中原地產曾嘉匯表示，最近大市氣氛漸趨明朗，買家入市信心回升，大埔白石角海日灣2期13座中層B室，單位實用面積251平方呎，開放式間隔，開價約11500元，雙方議價後以10800元租出，實用面積呎租約43元。新租客為一名科學園上班族，見屋苑樓齡新，方便上班，即決定租入單位自住，業主於年以435萬元購入單位，是次租出單位可享約3厘租金回報。

【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售 原業主仍賺逾3倍離場【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映 【孫子市法】港股升勢如脫兔 眾板塊發新年財

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

白石角 中原地產 海日灣 大埔 二手市場

上一篇文章

【利是理財】中銀香港聯乘Miffy推出親子理財優惠　成功開戶可獲現金獎及Miffy精品

下一篇文章

【換身份證】 智能身份證換證期延後至3月3日 換證唔好再拖！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

麥當勞成為亞洲首個市場推出全球品牌活動 免費送出10萬張美食劵 即入內文睇點攞優惠
麥當勞成為亞洲首個市場推出全球品牌活動 免費送出10萬張美食劵 即入內文睇點攞優惠
【TSLA】Tesla減價令需求大量上升 股價上升5.3％ 2023交付量望會達到200萬輛
【TSLA】Tesla減價令需求大量上升 股價上升5.3％ 2023交付量望會達到200萬輛
27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高
27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售　原業主仍賺逾3倍離場
【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售　原業主仍賺逾3倍離場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款