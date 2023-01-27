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【AAPL】郭明錤：蘋果已停止研發自家WiFi芯片　一契機反而造就博通成最大贏家

股市 15:00 2023/01/27

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【AAPL】郭明錤：蘋果已停止研發自家WiFi芯片　一契機反而造就博通成最大贏家

有「最強蘋果分析師」之稱、 天風國際證券分析師郭明錤發文指出，根據其對半導體產業（晶圓代工、設備與封測）的最新調查顯示，蘋果（美：AAPL）已停止開發自家WiFi芯片一段時間。

郭明錤表示，蘋果先前開發的自家WiFi方案為WiFi單芯片，而非WiFi+BT整合芯片。從集成電路設計（IC）的角度，WiFi+BT整合芯片的設計難度高於WiFi單芯片，而蘋果主要終端產品均採用WiFi+BT整合芯片，這意味該公司若欲以自家芯片取代博通（Broadcom）的WiFi+BT整合芯片，面臨的挑戰更高。

與此同時，他又稱，處理器升級放緩不利終端產品銷售（如A16與M2系列晶片），故蘋果為確保2023至2025年採用全球最先進的3納米處理器能順利量產，且性能升級及耗電改善較前代芯片顯著，蘋果已將絕大部分IC設計資源用於開發處理器。開發資源不足已造成蘋果的自家5G基帶芯片量產時程推遲，更遑論戰略價值更低的WiFi芯片。這意味蘋果的自家WiFi晶片開發能見度甚至低於自家5G基帶芯片。

另外，未來2至3年Wi-Fi芯片將迎來重要的Wi-Fi 6E/7升級，郭明錤認為，投資者應該毋須擔心蘋果自家WiFi芯片在可見未來會影響博通的WiFi芯片業務，相反的，在未來幾年內，Apple與競爭對手們將陸續採用單價更高的Wi-Fi 6E/7晶片，博通為此Wi-Fi規格升級趨勢的領先受益者。此外，博通亦為iPhone 15升級至Wi-Fi 6E最大贏家。

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編輯：姚卓然

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