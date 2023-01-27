淺談亞洲（日本除外）股市

今季我們重申對中國股市的建設性態度，並且美元平均成本下降的時機已經到來。投資機會正隨著中國重新開放出現；我們對以國內為導向並處在重新開放前沿的板塊保持建設性態度。這些板塊包括A股、新經濟和電商平台、中國消費者品牌、政府固定資產支出的受惠者以及高股息的金融股。

很明顯，中國的政策制定者一直和其他央行態度不同。中國的央行自2019年初開始就將大型銀行的存款準備金率從14.5%降至11.25%，並可能會進一步放寬。這使其可以給地方金融系統提供流動性，並給地方企業提供信貸支持，以此給經濟提供支持，並有望提振消費者情緒。

我們根據指數權重，深度研究了15家規模最大的上市公司，得出結論是這些公司約90%的營收是在本地產生的。嚴格意義上，能夠給當地消費和商業活動帶來轉變的計劃將能給收益前景帶來最多的影響。這進一步增強了我們將會繼續投資於，那些能夠從經濟復甦和消費回暖中獲益的領域和板塊。即中等收入群體支出、在線和線下零售、政府引領的固定資產投資以及金融服務。有了具有建設性的政策轉向，中國應該能夠從新冠疫情「趕上重新開放的進度」中獲益。

雖然美國對中國半導體設備出口禁令將給中國發展本國科技實力的計劃帶來不利影響。不過值得留意的是，個人計算機和智能手機中半導體器件總潛在市場規模約為每年3000億美元，佔到半導體芯片銷售額的一半之多。然而大多數芯片都是在位於中國的電子製造服務和原始設計製造商工廠進行封裝和生產的。生產活動要求大量的邏輯和存儲芯片組，以及供應鏈上的多種被動元器件。中國作爲全世界最大的半導體元器件的進口國，佔到全球半導體銷售額的1/3，若努力將採購源調整至歐洲、日本之類的其他地區，與此同時提升國內生產能力，將可見是個有效的解決方案，而且對於將本行業重新帶回鼎盛時期是至關重要。

責任編輯︰梁浩碩