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【烏克蘭戰爭】歐盟設俄柴油上限 擬定於每桶100美元

環球經濟金融 15:15 2023/01/27

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歐盟擴大對俄羅斯制裁，將落實俄羅斯柴油設置價格上限，初步計劃定於每桶100美元，較目前的歐洲基準柴油價格低約25%。市場估計歐洲柴油價格將上漲，料下月或3月會見頂。

普京罕見穿高跟鞋現身 再惹替身疑雲 【下一頁】

彭博社報道，歐盟向俄羅斯柴油及燃油的航運價格上限定於下月5日生效。歐盟委員會正考慮將初始價格上限定於每桶100美元。

以每桶柴油100美元或每加侖2.38美元計算，價格上限將較目前的歐洲基準價格低約 25%。不過俄羅斯以折扣價出售柴油，歐盟價格上限帶來的影響料低於上述幅度。

歐盟委員會的數據顯示，歐盟截至本月9日每升柴油的平均成本為1.77歐元，大幅高於去年同期的1.5歐元。

Wood Mackenzie研究總監威廉姆斯（Mark Williams）預計，歐洲柴油價格會上升，並可能於下月或3月見頂。

烏獲坦克 再冀西方國家提供F-16戰機 【下一頁】

有別於七國集團（G7）實施的俄油價格上限，歐盟計劃徹底禁止進口俄羅斯柴油及燃油。禁令將迫使俄羅斯煉油商與歐洲以外買家交易，料增加運輸距離及降低產品競爭力。

有分析指歐盟進口禁令也會影響歐洲，歐洲需要從美國或中東等其他地區採購柴油，運輸距離較長會增加成本。

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責任編輯：鄭錦玲

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