【換身份證】 智能身份證換證期延後至3月3日 換證唔好再拖！

開關後，不少市民由外地返港換領新智能身份證，各智能身份證換領中心的最後換證申請日期會由原定2月11日延後至3月3日，領證服務則維持不變至3月3日。入境事務處表示，市民由明日起可預約2月11日後的換證服務。各換證中心3月4日起停止服務，在3月3日或之前尚未申請換證或領取新證的合資格市民須前往人事登記辦事處辦理手續，詳情和預約安排容後公布。

公司要求已婚同事「站出來」 未婚同事排隊收逗利市 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

市民如因不在港而未能在3月3日或之前回港換證，可於返港後30天內到人事登記辦事處辦理換證手續，無須趕回香港換證。若市民從外地返港後留港少於30天，並不會因在港期間沒有申請新身份證而觸犯相關法例。此外，年滿11歲或18歲的香港居民須於該歲數生日後30天內到人事登記辦事處登記領取身份證。如有關人士身在香港以外地方，則無須趕回香港登記，他們可在返港後30天內向人事登記辦事處提出申請。

為了更快捷地辦理換證手續，申請人可經網站或入境處流動應用程式，又或致電24小時熱線2121 1234預約換證。

查詢可致電2824 6111。

【銀包斷捨離】 斷捨離3件不應在銀包出現的東西 財富自然來！【見下頁】​​​​​​

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機