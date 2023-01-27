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【童年回憶】 需求下跌　Panasonic下月停產燒錄用藍光光碟

科技 16:05 2023/01/27

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Panasonic宣佈不再生產藍光光碟

隨着電腦硬碟機的容量提升、雲端科技廣泛應用、影片轉為跨平台串流模式觀看等，光碟式產品正開始沒落。近日日本電子大廠松下電器（Panasonic）宣布，2月起正式終止燒錄用藍光光碟的生產，未來也將不再有後續產品推出市面。

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Panasonic宣布，由於藍光光碟需求近年持續下降，難以確保能夠繼續從中獲利，因此決定由2月開始不再生產藍光光碟，而所有目前公開市場上販售的此類產品，都將受到影響。但Panasonic也提到，仍會繼續製造藍光錄影機（Blu-ray recorders）以應付需求。

Panasonic早於2006年開始生產並銷售藍光光碟，但藍光光碟市場近年逐步萎縮，2021年Panasonic此類產品的銷量，比起前一年大幅減少17%，不再是有利可圖的市場。

【新HomePod】第2代HomePod內置室內空間感測功能　實時測量低音響應＋調節聲音

責任編輯：莫悠悠

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