丹麥擬強制女性服兵役 助符合北約要求

俄羅斯入侵烏克蘭後，鄰近的北歐各國加強國防戒備，防範俄軍揮兵攻打己國。丹麥被指有意把女性義務役改為徵兵制，強制要求女性入伍服役。此舉不止相信增加丹麥國防實力，亦有助他們滿足北約要求。

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丹麥防長兼副首相埃勒曼—延森（Jakob Ellemann-Jensen）日前公布北約（NATO）兩年一度軍事報告的結果，同時宣布有意把女性現時軍事義務制，改為抽籤徵兵制。埃勒曼—延森受訪時表示，如果可以更多女性參與軍事部署在軍事上有益處。

埃勒曼—延森未有公開完整報告，但表明今次改變女性軍事義務行動與安全政策狀況及俄羅斯入侵威脅有關。

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NATO內多個成員多年來指在國防開支上不達標，丹麥亦是被點名國家之一，遭批評在軍事投資上只著重陸海兩軍。丹麥上月亦已宣布，把國防支出升至45億丹麥克朗（約51.5億港元），維持佔本地生產總值2%要求。

自俄烏戰爭以來，丹麥是主力軍事援助烏克蘭的國家之一，上周更決定向基輔供應新一輪法國製的大型炮火系統。但埃勒曼—延森表明，現階段無意援助德國製主戰坦克「豹2」（Leopard 2）。

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責任編輯：吳漢培