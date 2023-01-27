美國供港人「臨時避風港」延長兩年 中方批用心險惡

美國總統拜登周四（26日）決定，延長為在美港人提供「臨時避風港」的計劃兩年，直至2025年1月。中方譴責美方延長計劃，暴露了美唯恐香港不亂的險惡用心。

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拜登（Joe Biden）2021年宣布，為在美港人提供「臨時避風港」（temporary safe haven）。他們透過「延遲強制離境」計劃（DED）可獲延期逗留18個月及申請工作許可，原定有效期至2023年2月5日。

白宮周四宣布，會繼續為在美港人提供避風港。當局更擴大DED範圍，容許所有在美港人申請計劃。

拜登指美國堅守該國民主價值觀與外交政策目標結合的外交政策，核心是在全球範圍捍衛民主和促進人權。

中國外交部駐港公署發言人批評，美方對當前香港社會安定團結、欣欣向榮的事實視而不見，同香港思穩思安思進的主流民意背道而馳，蓄意延長所謂涉港備忘錄執行期，真實意圖是藉助操弄簽證政策，為外逃反中亂港分子提供“避風港”，充分暴露了美唯恐香港不亂的險惡用心。

按照計劃要求，申請人需提供香港特區護照、英國國民（海外）護照、英國海外公民護照、香港永久性居民身份證或香港特別行政區簽證身份書的副本。

申請人亦需提供文件證明於美國居住，如就業記錄、社會保障卡、租金收據、銀行戶口轉帳記錄等。

工作許可獲批後，港人可向美國國土安全部申請旅遊許可，短暫離開美國，並於美國海關及邊境保衛局提出的指定時間內返回美國。如果港人未能於指定時間內返美，或會被取消延期逗留資格及不准再進入美國。

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責任編輯：鄭錦玲