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【元宇宙商機】日本擬將百年老店加入元宇宙　銷售各地特產

商業 18:17 2023/01/27

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日本「元宇宙推進協議會」表示，現正計劃拉攏國內擁有逾百年歷史的老店，在元宇宙開設「百年百貨店」，除了銷售日本各種名物與特產，還可以將老店精益求精的優良傳統展示於世，此舉更可幫助老店傳承下去，不致後繼無人。

【日本經濟】東京1月通貨澎漲創42年新高　專家：料已達峰值　下月或回落

目前百家老店的目標，包括日本酒釀酒商和味噌生產商等，協議會期望，訪客在購買名物的同時，也能提升他們對地方特色和歷史的興趣。

「元宇宙推進協議會」於去年春季成立，獲鹿島和京都府等約50家企業及團體加盟，而總務省等中央部門，以及東京都、長野縣和岡山縣倉敷市等地方政府，亦以觀察員身份參與其中。

除日本重視元宇宙發展，亦有不少國際品牌希望在這個虛擬世界分一杯羹，例如Nike與線上遊戲平台Roblox合作，推出全球線上總部「NIKELAND」，Adidas 亦推出一系列「進軍元宇宙」（Into the Metaverse）的 NFT；奢華時裝品牌更是不甘後人，如Gucci與The North Face合作，在Pokemon Go出產遊戲配件，Louis Vuitton在英雄聯盟（League of Legends）推出遊戲服飾等。

【日企搶人才】日本三菱電機2倍人工搶AI專才　優化員工待遇提高競爭力

責任編輯：歐陽佩

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