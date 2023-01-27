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【財政預算案2023】證券及期貨專業總會建議撤銷股票印花稅　反對證監期貨風管指引

股市 13:51 2023/01/27

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證券及期貨專業總會發信建議繼續派消費券　撤股票印花稅

《財政預算案》下月發布，香港證券及期貨專業總會主席陳志華代該會提出建議，包括要求還原兩年前上調的股票印花稅，甚至完全撤銷股票印花稅，以及希望股票印花稅低於普遍業界佣金水平。

該會也藉信件表示，反對證監會現正諮詢的期貨交易活動的風險管理指引建議，批評指引建議窒礙香港期貨市場發展，亦不符合十四五規劃中，香港作為風險管理中心定位。他認為香港的風險管理機制不能矯枉過正，打擊將香港發展成為真正風險管理中心的功能。

李惟宏去信證監會反映期貨新指引過緊 業界促不改動「追孖展」要求，可見【下一頁】

期望發表證券業界策略藍圖　加強虛擬資產投資教育

 

總會續指，港府近期發表香港保業的發展策略藍圖，期望在證券業界也能類似的發展策略藍圖，令業界可提前部署。該會又期望，港府可促成內地和香港兩地證券資質互認或匹配基制，即使只是局域性，也可令兩地人才互流，循環共強。

信件表示，了解政府希望發展虛擬資產，但必須考慮技術及行業風險，對零售市場的影響力及潛在破壞力，近來大型加密貨幣交易所FTX破產事件必須借鏡參考，加強持份者對市場進行教育的要求及法規，避免僅成為另一炒作熱潮。

在證券行業以外方面，該會希望政府能繼續派 發消費券，以支持及帶動本港消費市場，幫補本港普羅市民的生計，建議可收窄派發範圍，維持以香港永久性居民作為派發目標。

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記者：宋佩恩

股票 經濟 電子消費券 財政預算案 證監會 財政司
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