  • 17°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 14:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【亞洲新首富】印度Adani遭沽空機構狙擊批評操縱股票、財務欺詐　身家單日蒸發770億

股市 13:26 2023/01/27

分享：

分享：

【亞洲新首富】印度Adani遭沽空機構狙擊批評操縱股票、財務欺詐　身家單日蒸發770億

美資沽空機構Hindenburg盯上亞洲新首富、印度Gautam Adani事件繼續發酵，Adani旗下多家股份周五股價繼續下跌，包括旗艦公司Adani Enterprise 曾跌最多6%，部分中小型股更跌逾15%。自報告在周三發布以來，Adani身家已減少約100億美元（約780億港元）。

Hindenburg周三發布長逾百頁的報告表示，經過兩年調查後，發現Adani集團有廣泛的欺詐行為、利用空殼公司操縱股價，更形容是「企業史上最大的騙局（pulling the largest con in corporate history）」。報告續指，即使不考慮欺詐行為，Adani旗下股份天價估值足以令股價下跌85%。

總部在紐約的Hindenburg披露，正利用在美國交易的債券、在印度以外地區交易的衍生工具，造空Adani旗下股份。

Hindenburg報告獲得部分知名投資者支持，包括對沖基金經理Bill Ackman在社交平台形容報告內容「高度可信，分析極為詳細」，而Adani集團就反駁報告是惡意的鬧劇、沒有詳細研究，Hindenburg是為了動搖印度投資者信心的外國實體。

Adani兩年身家「十倍增長」 今發行新股成投資者信心關注

中資科網大佬近一年身家大縮水，反之印度兩大綜合企業龍頭的Mukesh Ambani、Gautam Adani身家不斷上漲，站穩在亞洲富豪榜首兩位。

當中Adani過去兩年身家激增，據富布斯估算，Adani於2020年的身家為89億美元，2021年狂升逾4倍至505億美元，去年估計身家已達900億美元。

在最新即時財富追蹤指數中，Adani今年身家更突破1000億美元，高見約1200億美元。

最新沽空報告下，Adani Enterprises能否如期在周五發行2000億印度盧比（約192億美元）新股，展示公司仍能吸引國際投資者參與，成為外界關注，木星資產管理、法巴、法興和高盛在報告發布前已認購Adani Enterprises股份。

【退休積滿Fund】MPF可扣稅自願性供款供得過？一招教你享盡扣稅優惠！

相關文章：

【億萬富豪】馬斯克去年身家縮近2000億美元破健力士紀錄　成史上財富損失最多的人

【美股焦點】索羅斯戰友：今年來一直沽空股票、料未來十年市場停滯不前　「我們正處於大麻煩」

編輯：麥德銘

美股 股票 印度 對沖基金 沽空 亞洲
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【財政預算案2023】證券及期貨專業總會建議撤銷股票印花稅　反對證監期貨風管指引

下一篇文章

【阿里巴巴9988】富達再將螞蟻集團估值下調至638億美元　較高位蒸發逾7成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升67點　中概股指數再漲4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升67點　中概股指數再漲4%（不斷更新）
【TSLA】特斯拉盤前抽升逾8%　上季收入243億美元再破紀錄　馬斯克：年產量或達200萬輛
【TSLA】特斯拉盤前抽升逾8%　上季收入243億美元再破紀錄　馬斯克：年產量或達200萬輛
【Intel業績】Intel盤後股價急瀉1成　恐成芯片大戰輸家　經調整純利跌9成、首季或虧損
【Intel業績】Intel盤後股價急瀉1成　恐成芯片大戰輸家　經調整純利跌9成、首季或虧損
【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨跌31點、納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨跌31點、納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【港股市況】商湯大升2成　阿里巴巴、友邦向下　恒生指數午後回升（不斷更新）
【港股市況】商湯大升2成　阿里巴巴、友邦向下　恒生指數午後回升（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款