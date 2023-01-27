▲ 【亞洲新首富】印度Adani遭沽空機構狙擊批評操縱股票、財務欺詐 身家單日蒸發770億

美資沽空機構Hindenburg盯上亞洲新首富、印度Gautam Adani事件繼續發酵，Adani旗下多家股份周五股價繼續下跌，包括旗艦公司Adani Enterprise 曾跌最多6%，部分中小型股更跌逾15%。自報告在周三發布以來，Adani身家已減少約100億美元（約780億港元）。

Hindenburg周三發布長逾百頁的報告表示，經過兩年調查後，發現Adani集團有廣泛的欺詐行為、利用空殼公司操縱股價，更形容是「企業史上最大的騙局（pulling the largest con in corporate history）」。報告續指，即使不考慮欺詐行為，Adani旗下股份天價估值足以令股價下跌85%。

總部在紐約的Hindenburg披露，正利用在美國交易的債券、在印度以外地區交易的衍生工具，造空Adani旗下股份。

Hindenburg報告獲得部分知名投資者支持，包括對沖基金經理Bill Ackman在社交平台形容報告內容「高度可信，分析極為詳細」，而Adani集團就反駁報告是惡意的鬧劇、沒有詳細研究，Hindenburg是為了動搖印度投資者信心的外國實體。

Adani兩年身家「十倍增長」 今發行新股成投資者信心關注

中資科網大佬近一年身家大縮水，反之印度兩大綜合企業龍頭的Mukesh Ambani、Gautam Adani身家不斷上漲，站穩在亞洲富豪榜首兩位。

當中Adani過去兩年身家激增，據富布斯估算，Adani於2020年的身家為89億美元，2021年狂升逾4倍至505億美元，去年估計身家已達900億美元。

在最新即時財富追蹤指數中，Adani今年身家更突破1000億美元，高見約1200億美元。

最新沽空報告下，Adani Enterprises能否如期在周五發行2000億印度盧比（約192億美元）新股，展示公司仍能吸引國際投資者參與，成為外界關注，木星資產管理、法巴、法興和高盛在報告發布前已認購Adani Enterprises股份。

【退休積滿Fund】MPF可扣稅自願性供款供得過？一招教你享盡扣稅優惠！

相關文章：

【億萬富豪】馬斯克去年身家縮近2000億美元破健力士紀錄 成史上財富損失最多的人

【美股焦點】索羅斯戰友：今年來一直沽空股票、料未來十年市場停滯不前 「我們正處於大麻煩」

編輯：麥德銘