  • 17°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 14:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】威廉凱特驚喜到訪食物銀行 義工事前一個鐘先知

環球社會熱點 13:40 2023/01/27

分享：

分享：

英國王儲威廉王子和太太凱特周四（26日）驚喜到訪當地的食物銀行，和義工一起包裝食物。據悉，機構義工僅在威廉凱特到訪1小時前才得悉消息，對兩人突然到訪感震驚。

哈里自爆因唔識英國歷史 遭老師當眾羞辱 【下一頁】

威廉（Prince William）凱特（Kate Middleton）周四上午突然到訪位於溫莎（Windsor）的食物銀行Foodshare，工作人員僅在兩人到訪1小時前收到通知。機構行政總裁Sarah Kember迎接兩人，其他工作人員其後向兩人介紹機構工作。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

凱特詢問當地食物銀行的數量、農產品是否新鮮及民眾求助時是否曾被羞辱等問題。而威廉則問起成立食物銀行的過程。兩人亦有協助團隊準備近100張食品券、打包及檢查食品日期。

查理斯三世加冕典禮計劃公布 溫莎堡演唱會助慶 【下一頁】

工作人員對威廉凱特到訪皆感到震驚，交流後發現兩人非常貼地。威廉在包裝期間更主動和志願者開玩笑，指不能再繼續聊天要加快速度工作。

威廉與義工聊天期間，也透露與妻子的家庭生活如何分工。他表示自己有時會像普通人一樣購物，但通常都由凱特負責採購。

Sarah Kember表示，為促成是次驚喜探訪，她需要向團隊隱瞞部分細節。她亦大讚威廉凱特腳踏實地且友好，並指威廉非常善於打包，對當地事務非常感興趣，歡迎兩人隨時再度到訪。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】哈里自爆因唔識英國歷史 遭老師當眾羞辱
2023/01/26
【英國王室】哈里自爆因唔識英國歷史 遭老師當眾羞辱
【英國王室】查理斯三世加冕典禮計劃公布 溫莎堡演唱會助慶
2023/01/22
【英國王室】查理斯三世加冕典禮計劃公布 溫莎堡演唱會助慶
【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數
2023/01/20
【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數
【英國王室】查理斯傳開價3.9億 叫梅根簽字離婚
2023/01/17
【英國王室】查理斯傳開價3.9億 叫梅根簽字離婚
【英國王室】哈里夫婦唔接受英名嘴道歉 批散播仇恨
2023/01/17
【英國王室】哈里夫婦唔接受英名嘴道歉 批散播仇恨

你可能感興趣

【英國王室】哈里自爆因唔識英國歷史 遭老師當眾羞辱
08:05 2023/01/26
【英國王室】哈里自爆因唔識英國歷史 遭老師當眾羞辱
【英國王室】查理斯三世加冕典禮計劃公布 溫莎堡演唱會助慶
15:00 2023/01/22
【英國王室】查理斯三世加冕典禮計劃公布 溫莎堡演唱會助慶
【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數
08:05 2023/01/20
【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數
皇室 網絡熱話 威廉王子 凱特王妃 英國 溫莎 食品

上一篇文章

美國供港人「臨時避風港」延長兩年 中方批用心險惡

下一篇文章

拜登感謝制伏加州舞廳槍手華裔男 讚他體現美國精神
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬斯克帳戶改名「Tweet先生」：Twitter唔准我改返原名
馬斯克帳戶改名「Tweet先生」：Twitter唔准我改返原名
移英27歲港女輕生 曾透露憂約9000元租金
移英27歲港女輕生 曾透露憂約9000元租金
普京罕見穿高跟鞋現身 再惹替身疑雲
普京罕見穿高跟鞋現身 再惹替身疑雲
英副首相藍韜文被指控職場欺凌 最少24公務員投訴
英副首相藍韜文被指控職場欺凌 最少24公務員投訴
新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日 時間12:00）
英國生活成本危機持續 老師等工薪階層求助食物銀行
英國生活成本危機持續 老師等工薪階層求助食物銀行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款