【英國王室】威廉凱特驚喜到訪食物銀行 義工事前一個鐘先知

英國王儲威廉王子和太太凱特周四（26日）驚喜到訪當地的食物銀行，和義工一起包裝食物。據悉，機構義工僅在威廉凱特到訪1小時前才得悉消息，對兩人突然到訪感震驚。

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威廉（Prince William）凱特（Kate Middleton）周四上午突然到訪位於溫莎（Windsor）的食物銀行Foodshare，工作人員僅在兩人到訪1小時前收到通知。機構行政總裁Sarah Kember迎接兩人，其他工作人員其後向兩人介紹機構工作。

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凱特詢問當地食物銀行的數量、農產品是否新鮮及民眾求助時是否曾被羞辱等問題。而威廉則問起成立食物銀行的過程。兩人亦有協助團隊準備近100張食品券、打包及檢查食品日期。

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工作人員對威廉凱特到訪皆感到震驚，交流後發現兩人非常貼地。威廉在包裝期間更主動和志願者開玩笑，指不能再繼續聊天要加快速度工作。

威廉與義工聊天期間，也透露與妻子的家庭生活如何分工。他表示自己有時會像普通人一樣購物，但通常都由凱特負責採購。

Sarah Kember表示，為促成是次驚喜探訪，她需要向團隊隱瞞部分細節。她亦大讚威廉凱特腳踏實地且友好，並指威廉非常善於打包，對當地事務非常感興趣，歡迎兩人隨時再度到訪。

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責任編輯：李俊儀