【網絡安全】FBI反攻知名勒索軟件Hive　阻300人支付10億贖金

▲ 美國司法部、聯邦調查局（FBI）以及多國執法部門聯手發起行動，祕密入侵並破壞Hive的網絡伺服器，阻止黑客取得大約1.3億美元（約10億港元）的勒索贖金。

視為全球知名及危險的黑客組織的Hive自2021年6月被首度發現後，受害企業快速增加。美國司法部、聯邦調查局（FBI）以及多國執法部門，隨即聯手發起行動，祕密入侵並破壞Hive的網絡伺服器，阻止黑客取得大約1.3億美元（約10億港元）的勒索贖金。

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美國司法部昨（26日）舉行記者會，表示去年已在佛羅里達州開始行動，包括FBI探員進入Hive的網絡後監視其運作，並暗中竊取該組織用來解鎖受害組織資料的數碼密鑰。司法部副部長Lisa Monaco強調，FBI在去年7月起與受害者接觸，找出Hive的目標，並取得進入Hive系統的法庭許可，以合法的手段攻入Hive，奪取其伺服器及成員溝通的網站。

美國司法部長Merrick Garland提到，是次行動阻止黑客取得約1.3億美元勒索金。而且FBI在入侵Hive後，也在其網站加上警告標語，「FBI已查封本網站，這是針對Hive執法行動的一部份。」另外，除了美國司法部，Hive的伺服器也已被德國聯邦刑事調查局與荷蘭國家高科技犯罪部門查封。

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責任編輯：曾曉汶

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