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【阿里巴巴9988】富達再將螞蟻集團估值下調至638億美元　較高位蒸發逾7成

股市 13:04 2023/01/27

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【阿里巴巴9988】富達再將螞蟻集團估值下調至638億美元　較高位蒸發逾7成

原計劃2020年上市的螞蟻集團告吹，公司估值不斷被市場下調。富達再將螞蟻集團估值由去年5月的700億美元降至去年11月底的約638億美元，下調幅度近8.9%，相當於該行當初對公司上市前估值不足三成。

回顧富達投資在2020年螞蟻上市計劃被監管當局叫停前，估計其市值高達2350億美元，但已一而再、再而三地被下調估值，而到去年5月下調其估值逾10%至700億美元，現再降至638億美元。

市場近期一直傳出螞蟻再度上市的計劃，不過，螞蟻集團於今年1月時表示，仍專注於整改和業務升級，沒有啟動上市的計劃。

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編輯：姚卓然

 

螞蟻集團（06688） 螞蟻金服 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 大行報告 港股 富達 美股
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