【開發者集中地】GitHub提前達標　突破1億活躍用戶

▲ 開源程式託管平台GitHub的用戶數量大幅增長

開源程式託管平台GitHub向來深受開發者歡迎，在2018年被微軟（Microsoft）收購後，GitHub的用戶數量更是不斷增長，活躍用戶數量由當時的2,800萬名，大幅增加至2022年10月的9,000萬名。近日GitHub更表示，2023年總體活躍用戶數量已達至1億。

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GitHub近日宣布，至2023年1月其總體用戶已達至1億名，當中包括付費及免費兩種帳戶。而且，相較2022年10月公布的9,000萬名活躍用戶，GitHub用戶數量短短三個月便增加1,000萬。據外媒TechCrunch報道指，基於GitHub整體用戶的數量上升，間接表示微軟每年可從付費帳戶獲約10億美元（約78.3億港元）的收益。

GitHub前行政總裁Nat Friedman曾於2019年表示，希望GitHub可於2025年達到擁用1億名用戶的目標。但GitHub已提前於2023年第一季度達成目標。目前除普通用戶外，不少知名國際品牌如Python、Linux及Rust等，均以GitHub為平台開設代碼庫。

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責任編輯：莫悠悠

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