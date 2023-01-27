拜登感謝制伏加州舞廳槍手華裔男 讚他體現美國精神

美國加州在農曆新年時爆發連續槍擊，導致多人死亡。其中周日（22日）在市郊發生的舞廳槍擊時，一名年輕華裔男子曾上前與槍手扭打。總統拜登事後致電華裔男子，感謝他見義勇為，避免更多傷亡，盛讚對方體現美國精神。

美擬延長攻擊性武器禁令 參議員倡買槍年齡最低21歲 【下一頁】

拜登（Joe Biden）被指在電話中盛讚當日出手相助的26歲華裔男Brandon Tsay，指他即使面對危險仍見義勇為，已贏得自己對他的尊重。拜登亦大讚Brandon的舉動避免更多人員傷亡，直言他代表美國精神，「永不退縮，繼續挺身而出」。

加州執法人員亦指出，正因為Brandon Tsay當日與72歲男子Huu Can Tran（音譯姓陳）疑兇扭打時，順利奪過對方手中的半自動武器，讓警方從槍械登記找出涉嫌人。

加州再爆槍擊釀7死 67歲華裔男被捕 【下一頁】

年初一當日洛杉磯東面市郊蒙特雷帕克市（Monterey）的一間華人舞廳爆發槍擊，陳男被指在舞廳內連開多槍，導致10人死亡。他其後再次進入另一娛樂場所企圖槍殺另外兩人，但被兩名民眾制止。

陳男事敗後逃去，最終在警方包圍下，懷疑吞槍自殺。拜登對事件表示哀悼，再次促請國會通過降低槍擊暴力事件與禁止出售高彈匣容量自動步槍法案。蒙市槍擊案後翌日，加州再有華裔槍擊案，最終導致7人死亡。

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責任編輯：吳漢培