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【日本經濟】東京1月通貨澎漲創42年新高　專家：料已達峰值　下月或回落

商業 12:36 2023/01/27

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日本東京1月核心消費物價指數（CPI）年增率4.3%，大幅超出去年12月修正後的3.9%，是自1981年5月以來逾40年的新高，高於分析師4.2%的增長預期，同時高於日本央行2%的增長目標，這突顯出日本物價升幅可能已強於日本央行目前預期。

【香港出口】港12月整體出口按年跌幅擴大至28.9%　輸往中日台跌逾3成　往阿聯酋升近4成

東京核心CPI已連續17個月上升，且連續8個月高於日本央行2%的上升目標。數據出爐後，外界猜測日本央行可能改變貨幣政策，加上日本央行行長黑田東彥任期將於今年4月屆滿，加劇了外界對貨幣政策改變的預期，令日本央行進一步承受改變寬鬆貨幣政策的壓力。

東京的CPI一直被視為日本全國通脹率的「風向標」，這顯示日本全國通脹率也可能出現加速上升的趨勢，而這些數據將是日本央行決定其貨幣政策走向以及更新通貨澎漲預測的關鍵來源。

然而，多數經濟學家認為，本月通脹率已達峰值，物價將於2月開始回落，這與日本政府2月起將實施能源補貼措施有關。根據《彭博》計算，若電費開支折扣20%，估計將使日本2月全國通脹率下降約0.9個百分點。

責任編輯：楊嘉軒

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