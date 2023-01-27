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【強大AI】AI聊天機械人ChatGPT　通過MBA及美國法學院考試

科技 12:30 2023/01/27

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ChatGPT成功通過MBA核心課程的期末考試，評分成績為B至B-。

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT去年橫空出世，可以跟人類用聊天方式溝通完成許多任務，包括寫詩寫文、生成程式碼等。有見及此，學者們紛紛測試ChatGPT的能力界限，讓ChatGPT挑戰不同的考試，包括美國頂尖學府賓夕法尼亞大學沃頓商學院（Wharton）的工商管理碩士（MBA）核心課程期末考試，以及美國法學院的考試等。

【AI爭議】ChatGPT太強大　亞馬遜警告員工勿分享機密

【AI爭議】藝術家集體起訴AI繪圖程式　Midjourney、Stability AI涉侵權

綜合外媒報道指，賓夕法尼亞大學沃頓商學院教授Christian Terwiesch的白皮書提到，ChatGPT成功通過MBA核心課程的期末考試，評分成績為B至B-。Terwiesch表示，ChatGPT表現比一些人類學生要好，行文和分析問題方面表現十分好，行文簡潔，選詞、措辭及結構都十分優秀。不過，ChatGPT的數學計算能力卻表現奇差，甚至也比不上中學生，另外也無法解決更高級的流程分析問題，因此成績為B至B-。

此外，ChatGPT也參加了美國法學院的考試，回答了95道選擇題和12道問答題。負責是次研究的明尼蘇達大學法學院教授Jonathan Choi就表示，ChatGPT最終分數為C+，屬於合格分數。

數學選擇題幾乎「全軍覆沒」

惟Jonathan表示，雖然ChatGPT對基本法律規則十分熟悉，並且展示一貫紮實的組織和寫作。但在面對開放式問題時，未有太大把握，而且ChatGPT在涉及數學的多項選擇題幾乎「全軍覆沒」，成績較大部分人類學生差。

事實上，ChatGPT在未經任何專門的訓練或強化的情況下，也曾參加不同的考試，如美國醫生資格考試（USMLE）三個階段的考試以及美國律師資格試（Bar Exam），ChatGPT都分別通過或接近通過。

【ChatGPT之後】Ellie AI模擬用戶撰寫習慣　自動回覆Email

責任編輯：曾曉汶

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