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【芯片大戰】中芯跌1%　日荷據報將與美國結盟限制對中國出口芯片

股市 11:58 2023/01/27

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【芯片大戰】日荷據報將與美國結盟限制對中國出口芯片

據《彭博》引述知情人士透露，日本和荷蘭準備與美國結成聯盟，限制中國獲得先進半導體製造設備。中芯 （00981） 跌1%，報18.2元，華虹半導體 （01347） 跌1.2%，報32.85元。

知情人士指，美國、荷蘭和日本官員最早將於美國時間周五結束有關對中國供應限制範圍的談判，而至周四晚間，在美國華盛頓開展的此項談判仍在進行中。知情人士又指，限制措施或將實施，但沒有公開宣布這些措施的具體內容。

報道指，荷蘭將擴大對芯片設備製造商ASML（美：ASML）公司的限制，阻止其銷售極紫外光刻設備，而這對於製造某些類型的先進芯片至關重要。如果沒有這些設備，就可能無法建立生產線。日本則將對尼康（Nikon）施行類似的措施。

美國國家安全委員會的發言人不予置評。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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編輯：姚卓然

外交 港股 美股 晶片 荷蘭 Nikon 華虹半導體（01347）
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