【商湯20】商湯發力曾升16%、成交僅次ATM　富時羅素：獲確認商湯不受美國禁投令制裁

▲ 【商湯20】商湯發力大升 富時羅素：獲確認商湯不受美國禁投令制裁

商湯 （00020） 受美國制裁風險減退，今早股價曾升16%，高見2.63元，創半年高位。商湯半日升12%，報2.54元，成交增至逾16億元。商湯不單是半日表現最佳的恒生科技指數成份股，成交金額更僅次於「ATM」三大重磅股和盈富基金 （02800） 。

國際指數公司富時羅素（FTSE Russell）公布，收到美國海外資產控制辦公室（OFAC）確認，商湯目前不受限於美國禁止該國投資者持有其股份的制裁。因此，商湯會今年3月進行的富時全球股票指數系列（GEIS）半年度資格評估中，符合資格成為候選納入股份。

商湯上市前遭美國列入「黑名單」 一度推遲上市

商湯於2021年在香港招股上市，當時被美國當局批評協助中國政府發能識別種族的人臉辨識系統，特別是針對維吾爾人種族。OFAC當時列商湯為「非SDN中國軍工複合體公司名單」，從而令美國投資者可能不可參股商湯。商湯一度因為事件而推遲上市。

基本面方面，參考上月商湯投資者交流日後，部分中資券商報告指出商湯正走向AIaaS（人工智能即服務）商業化。招銀國際指，商湯會上管理層重點介紹了智能汽車、智慧生活以及AIDC 業務的商業化進展，同時對於美國禁止高端GPU 出口新規，管理層表示短期內對產業影響可控，因限制的算力精度標稱值高於現有的商用化AI 應用。招銀國際維持商湯科技目標價2.1元及買入評級。

富時羅素公告原文

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編輯：麥德銘