Netflix擬3月底起打擊共享帳戶 非同住者共用要額外付費

串流平台Netflix去年宣布會打擊多人共享訂閲帳戶，早前去信股東指，公司計劃今年3月底起落實打擊共享帳戶，用戶如果是非同住者共用帳戶將會額外付費。

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Netflix上周向股東發布報告，指現時有超過1億個家庭共享帳戶，削弱其長期投資和改善業務的能力。公司透露今年首季尾段會開始打擊共享帳戶的情況，限制非同住者使用同一個帳戶的情況。

每個Netflix帳戶只限一個家庭在多個設備上使用，如要增加額外家庭使用，就要額外繳付月費。例如大多數拉丁美洲國家或地區的額外月費為2.99美元（約23.3港元）。

家庭在旅行期間，只能通過平板電腦、手提電腦或電話登錄該帳戶。

Netflix去年在哥斯達黎加、智利、秘魯、阿根廷等共享帳戶情況較嚴重的地區試行新規定，承認短期内出現負面反應，有部分借用帳戶者停止觀看Netflix，未有轉為額外付費帳戶或開設獨立訂閲帳戶。

該公司去年在拉丁美洲地區試行新規定期間，如果檢測到帳戶使用位置發生變化超過兩周，就會發出通知，讓用戶選擇更改家庭地址或付費添加新地址。

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責任編輯：鄭錦玲