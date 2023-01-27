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美國家檔案局去信要求 前總統及副總統交還機密文件

環球社會熱點 11:26 2023/01/27

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美國接連爆出總統拜登及前總統特朗普在內等﹑多名最高級別官員藏有機密文件，引起國家安全疑慮。國家檔案局被指已正式要求，一眾前總統及副總統檢查，是否有收藏機密資料祉其他總統相關檔案。

美國前副總統彭斯寓所發現機密文件 已轉交FBI 【下一頁】

美國有線新聞網絡（CNN）報稱，國家檔案局（National Archives）根據總統檔案法（Presidential Records Act），周四（26日）正式去信過去6任總統的代表，要求對方檢查是否收藏任何機密文件或總統相關檔案，最遠追溯至已故前總統列根（Ronald Reagan）。

信中明確要求，所有前總統及前副總統人員檢查文件及檔案，確保沒有「不經意」（inadvertently）保留任何按檔案法要求歸還的文件或紀錄。檔案局亦表明，如有任何發現相關資料，不論機密程度需立即歸還。

拜登寓所再發現機密文件 遠至參議員年代 【下一頁】

據悉，4名前總統已明確向CNN告知，他們沒有藏有任何機密資料。喬治布殊（George W. Bush）代表收信同日回應，表明亦無收藏任何資料。前副總統奎爾（Dan Quayle）﹑切尼（Dick Cheney）及戈爾均稱已交出所有文件。

由於國家檔案法在卡特（Jim Carter）任內簽署，並在他離任後生效，因此他被視為獲得豁免，未有收到國家檔案局來信。消息人士亦透露，暫時未有證據顯示卡特藏有任何機密資料。

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責任編輯：吳漢培

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