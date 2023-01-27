普京罕見穿高跟鞋現身 再惹替身疑雲

俄羅斯總統普京擁有替身傳言已流傳多年，但一直未被證實。普京近日出席一個公開活動時，罕見地穿起高跟鞋現身，有消息人士指出席者實際應為替身。有Telegram頻道指，普京近期經常缺席，而主要替身則接受整容以模仿普京。

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普京（Vladimir Putin）周三（25日）到莫斯科國立大學和學生會面，從俄羅斯當局釋出的圖片中看到，普京當時身穿高跟黑色皮鞋。俄羅斯反政府組織General SVR 在Telegram頻道中指，普京近期因病弱經常缺席活動，一批替身接受整容手術後頂替出席行程，當中包括訪問莫斯科大學。

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頻道聲稱，在當日的學生會面中，很多人留意到「普京」有異常。有人認為該名人士是一個和普京相似的人，但兩人完全不同，替身完全不害怕接近大量完全陌生的人，這點對於過去幾年的普京而言非常罕見。

頻道更指，可以從替身的面部及行為方式觀察到兩人的明顯差異。替身左邊顴骨腫脹，做面部表情時感覺不自然。頻道更指替身注射過多肉毒桿菌，所以下唇不自然地下垂，兩人笑聲風格不同，替身部分動作亦顯得拘謹。

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然而，頻道一直聲稱，普京患有癌症及其他疾病，更指是次替身的公開露面頂替並非最成功的一次，但無奈普京無法出席此類活動。

早前有影片顯示，普京在接見距離俄烏邊境以北僅40公里的俄羅斯城市別爾哥羅德（Belgorod）市長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）時，表情一度看似感到痛苦，更有數個瞬間面部抽搐，左手則在笨拙地擺弄一個筆筒。

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責任編輯：李俊儀