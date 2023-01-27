【行業點睇】春節假期疊加降價促銷 助車企平穩過渡淡季

據乘聯會數據，1 月9至15日，國內乘用車市場零售36.2萬輛，按年和按月分別減少18%及23%；乘用車市場批發32.9萬輛，同樣分別下降18%及22%。而1 月1至15 日，乘用車市場零售71.9萬輛，按年和按月分別下跌21%及11%；乘用車廠商批發 65.9 萬輛，分別減少20%和11%。

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中國銀河證券指出，受政策補貼退坡和假期臨近的影響，1月全國乘用車市場延續銷量階段性下滑趨勢，終端經銷商正穩步進行庫存優化，在渡過第一季政策短期影響後，車市有望迎來回暖。1 月1至15日，新能源乘用車市場零售18.4萬輛，按年增加20%，按月卻減少33%；新能源乘用車廠商批發18.7萬輛，按年增3%，按月減38%。

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另一方面，該行稱部分廠商對新能源車訂單延期交付的保價措施支撐了前半月的零售量穩定，近期Tesla、問界、小鵬汽車（09868）相繼宣布降價，有望支撐新能源車訂單增長，助力新能源車市場在後補貼時代的穩步過渡。

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責任編輯：林衛