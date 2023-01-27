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【國策點睇】2023國內信貨開門紅預期強 社融增速或觸底反彈

股樓投資 11:32 2023/01/27

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據內地報道，在「要合理把握信貸投放節奏，適度靠前發力」之下，盡管居民信貸持續低迷，但市場對2023年信貸開門紅預期仍是較強，在去年底跌至9.6%的社會融資存量增速，也有望觸底反彈。事實上，雖然2022年12月金融數據總量偏弱，惟企業信貸表現亮眼，市場預期2023年信貸融資有望持續發力。

【同場加映】溫股知新：恒指短期難再衝 三項部署助進攻

瑞銀證券預計，2023年信貸增速小幅上升，政府或會繼續推升信貸穩增長，包括加大對基建項目、小微企業、創新和綠色經濟的信貸支持。房地產相關的信貸需求亦可能有所改善，隨着中國經濟快速重啟，今年消費有望反彈，帶動相關信貸需求好轉。因此，2023年信貸穩健增長9.8%至10%左右，略高於2022年的9.5%增速。

【延伸閱讀】大行點睇：光大睇明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份，請按【見下頁

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安信證券預計，第一季信貸工作重點仍在於政策性金融工具發力、支持房企融資需求、擴大居民消費。當前疫情衝擊高峰已過，房地產融資與基建政策加快落地，且近期部分地方政府專項債正加快啟動發行，並且額度較去年有所增加，社融增速有望觸底反彈。

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責任編輯：林衛

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