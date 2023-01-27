  • 16°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 11:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】本港幕牆業務比預期更樂觀 中建興業被低估

股樓投資 11:23 2023/01/27

分享：

分享：

國泰君安報告指，對中國建築興業（00830）的本港市場業務展望，看得更樂觀，與市場認為本港公共部門幕牆新訂單已經飽及增長空間不大的看法相反，相信公共部門的增長潛力被嚴重低估。同時，與市場認為內地私營部門幕牆新訂單利潤率較低的看法相反，而且內地科技企業項目的利潤率較高，而且內地公營部門新訂單增長迅速。

【同場加映】溫股知新：恒指短期難再衝 三項部署助進攻

該行提及，香港特區政府的整個發展理念，已經明顯地從昔日的「不干預、大市場、小政府」轉變為今日「積極主動的、與高效市場更好結合的政府」。這次增加基建開支的周期將是一個非常長期的周期，而非短周期。換言之，對公司業務大有裨益。

【延伸閱讀】大行點睇：再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

因此，該行維持公司目標價2.66元，對應2022至2024年企業價值倍數（EV/EBITDA）分別為9.3倍、6.6倍和4.6倍。同時也維持「買入」評級。另未來股價的催化劑，來自出售非核心業務或會帶來的估值上修。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
港股 買入 目標價 EV／EBITDA 中國建築興業（00830）

上一篇文章

【國策點睇】2023國內信貨開門紅預期強 社融增速或觸底反彈

下一篇文章

【新年理財】 利是錢畀返小朋友自己處理 3個步驟教分配利是錢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高
27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高
【TSLA】Tesla減價令需求大量上升 股價上升5.3％ 2023交付量望會達到200萬輛
【TSLA】Tesla減價令需求大量上升 股價上升5.3％ 2023交付量望會達到200萬輛
【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售　原業主仍賺逾3倍離場
【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售　原業主仍賺逾3倍離場
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款