【券商點睇】本港幕牆業務比預期更樂觀 中建興業被低估

國泰君安報告指，對中國建築興業（00830）的本港市場業務展望，看得更樂觀，與市場認為本港公共部門幕牆新訂單已經飽及增長空間不大的看法相反，相信公共部門的增長潛力被嚴重低估。同時，與市場認為內地私營部門幕牆新訂單利潤率較低的看法相反，而且內地科技企業項目的利潤率較高，而且內地公營部門新訂單增長迅速。

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該行提及，香港特區政府的整個發展理念，已經明顯地從昔日的「不干預、大市場、小政府」轉變為今日「積極主動的、與高效市場更好結合的政府」。這次增加基建開支的周期將是一個非常長期的周期，而非短周期。換言之，對公司業務大有裨益。

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因此，該行維持公司目標價2.66元，對應2022至2024年企業價值倍數（EV/EBITDA）分別為9.3倍、6.6倍和4.6倍。同時也維持「買入」評級。另未來股價的催化劑，來自出售非核心業務或會帶來的估值上修。

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責任編輯：林衛