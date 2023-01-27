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英財相推動經濟增長 盼10年内釋放千億英鎊私人投資

環球經濟金融 11:09 2023/01/27

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英國財相侯俊偉周五（27日）會於倫敦演講，料會談及政府對英國經濟的未來願景，包括維持低稅基環境。政府將推動允許私營部門重組當地工業等政策，未來數月會落實修例，目的是在10年内釋放千億英鎊私人投資。

英國生活成本危機持續 老師等工薪階層求助食物銀行 【下一頁】

英國《衛報》報道，侯俊偉（Jeremy Hunt）的演説内容將談及政府對英國經濟未來的願景，也會制定投資和增長計劃。

侯俊偉認為低稅基將是英國吸引國内及海外企業的重要因素，他也希望容許私營部門重組英國工業基礎，及重新培養勞動力技能的政策，目標是在未來10年實現強勁增長。

據悉，他為推動城市機構放膽作長線投資，將於未來幾個月落實修改城市規例，希望在10年内釋放1,000億英鎊的私人投資。

按照計劃，當局將放寬人壽保險公司作長線投資，無需預留大量準備金用於突發緊急情況的償還能力。

移英27歲港女輕生 曾透露憂約9000元租金 【下一頁】

政府目前要支持英倫銀行降低通脹和控制公共財政，侯俊偉3月制定的春季財政預算案料繼續削減公共開支，短期内不會減稅。

另外，侯俊偉已委託就業及退休保障大臣施榮達（Mel Stride）研究，加快將退休年齡上調至68歲的影響，措施在未來30年料可為政府節省數十億英鎊的開支。

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責任編輯：鄭錦玲

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