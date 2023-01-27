  • 16°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 13:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介商湯、龍湖集團 　並分析受壓股龍源電力

股市 12:30 2023/01/27

分享：

分享：

恒生指數中午收報22555點，跌11點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介商湯 （00020） 、龍湖集團 （00960） ，並分析受壓股龍源電力 （00916） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

《香港經濟日報集團》免責聲明 

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

 

 

欄名 : 石Sir午市閒談

相關文章

【石Sir午市閒談】今日推介中遠海能、安碩印度 　並分析受壓股京東集團
2023/01/18
【石Sir午市閒談】今日推介中遠海能、安碩印度 　並分析受壓股京東集團
【石Sir午市閒談】今日推介太古A、中芯國際 　並分析受壓股大家樂集團
2023/01/17
【石Sir午市閒談】今日推介太古A、中芯國際 　並分析受壓股大家樂集團
【石Sir午市閒談】今日推介華虹半導體、李寧 　並分析受壓股碧桂園
2023/01/19
【石Sir午市閒談】今日推介華虹半導體、李寧 　並分析受壓股碧桂園
【石Sir午市閒談】今日推介中國中鐵、山東黃金 　並分析受壓股華晨中國
2023/01/20
【石Sir午市閒談】今日推介中國中鐵、山東黃金 　並分析受壓股華晨中國
【石Sir午市閒談】今日推介長實集團、小米集團 　並分析受壓股日清食品
2023/01/26
【石Sir午市閒談】今日推介長實集團、小米集團 　並分析受壓股日清食品

你可能感興趣

【石Sir午市閒談】今日推介中遠海能、安碩印度 　並分析受壓股京東集團
12:30 2023/01/18
【石Sir午市閒談】今日推介中遠海能、安碩印度 　並分析受壓股京東集團
【石Sir午市閒談】今日推介太古A、中芯國際 　並分析受壓股大家樂集團
12:30 2023/01/17
【石Sir午市閒談】今日推介太古A、中芯國際 　並分析受壓股大家樂集團
【石Sir午市閒談】今日推介華虹半導體、李寧 　並分析受壓股碧桂園
12:30 2023/01/19
【石Sir午市閒談】今日推介華虹半導體、李寧 　並分析受壓股碧桂園

最新專欄文章 更多

【石Sir午市閒談】今日推介長實集團、小米集團 　並分析受壓股日清食品
2023/01/26
【石Sir午市閒談】今日推介長實集團、小米集團 　並分析受壓股日清食品
【石Sir午市閒談】今日推介中國中鐵、山東黃金 　並分析受壓股華晨中國
2023/01/20
【石Sir午市閒談】今日推介中國中鐵、山東黃金 　並分析受壓股華晨中國
【石Sir午市閒談】今日推介華虹半導體、李寧 　並分析受壓股碧桂園
2023/01/19
【石Sir午市閒談】今日推介華虹半導體、李寧 　並分析受壓股碧桂園
【石Sir午市閒談】今日推介中遠海能、安碩印度 　並分析受壓股京東集團
2023/01/18
【石Sir午市閒談】今日推介中遠海能、安碩印度 　並分析受壓股京東集團
【石Sir午市閒談】今日推介太古A、中芯國際 　並分析受壓股大家樂集團
2023/01/17
【石Sir午市閒談】今日推介太古A、中芯國際 　並分析受壓股大家樂集團
石鏡泉 商湯－W（00020） 龍湖集團（00960） 龍源電力（00916） 電力 經濟 指數 指數期貨 恒生指數 投資推介
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【騰訊700】騰訊再升逾1%兼連升6日　富瑞：騰訊視頻號在央視春晚直播成績理想

下一篇文章

【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨跌31點、納指期貨跌0.6%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對　「特斯拉可隨時結束8年營運」
【TSLA】特斯拉盤前抽升逾8%　上季收入243億美元再破紀錄　馬斯克：年產量或達200萬輛
【TSLA】特斯拉盤前抽升逾8%　上季收入243億美元再破紀錄　馬斯克：年產量或達200萬輛
【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨跌31點、納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨跌31點、納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【Intel業績】Intel盤後股價急瀉1成　恐成芯片大戰輸家　經調整純利跌9成、首季或虧損
【Intel業績】Intel盤後股價急瀉1成　恐成芯片大戰輸家　經調整純利跌9成、首季或虧損
【恒指夜期+ADR】夜期收市升67點　中概股指數再漲4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升67點　中概股指數再漲4%（不斷更新）
【大行看法】滙豐劉紹文：恒指可挑戰23900點　增長式牛市條件未完全到位
【大行看法】滙豐劉紹文：恒指可挑戰23900點　增長式牛市條件未完全到位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款