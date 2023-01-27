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【光伏股】信義光能福萊特玻璃齊回吐逾2%　中國研限光伏技術出口以保領先地位

股市 10:09 2023/01/27

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【光伏股】中國或限光伏技術出口以保領先地位

據《彭博》報道，中國正在考慮實施一項技術太陽能出口限制，以保持中國在太陽能製造領域的主導地位。分析指，考慮到中國存市場主導地位，有理由考慮實施該項限制，以免技術洩露給海外企業。

光伏股現走低，信義光能 （00968） 跌2.4%，報10.5元，福萊特玻璃 （06865） 跌2.9%，協鑫科技 （03800） 跌1.8%。

報道指，中國商務部會同科技部就《中國禁止出口限制出口技術目錄》修訂公開徵求意見，把一些生產先進太陽能硅片的關鍵制備技術納入限制出口技術目錄。此舉仍處於公開徵求意見階段，最終決定尚未做出。

中國佔全球硅片產量的97%。大和資本市場分析師在研究報告中表示，考慮到中國在硅片領域的主導地位，以及該領域較高的准入門檻，中國有理由考慮實施該項限制，以免技術洩露給海外企業。

隨著太陽能技術成為全球最大的新能源來源，此舉突顯各國政府正在提升太陽能製造業的戰略重要性。從美國到印度，各國都正試圖發展國內供應鏈，以削弱中國的優勢。

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編輯：姚卓然

 

港股 大行報告 太陽能 新能源 福萊特玻璃（06865） 協鑫科技（03800） 信義光能（00968）
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