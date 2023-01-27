利民會鼓勵照顧者佳節期間關注情緒需要 《即時通》24小時熱線服務如常運作

一直關注精神健康的機構利民會呼籲大家在佳節慶祝之餘，亦要多關心照顧者的情緒需要，盡可能分擔他們的照顧工作，多表達關心，讓他們有空間稍作休息，歡度佳節。

其實照顧者在日常生活中經常面對各方面不為人知的壓力，獨自面對照顧工作時倍感孤單無力，長期犧牲自己的自由時間、工作機會、金錢，很容易會引起精神健康危機。在剛過去的一年，香港已經有五宗因照顧者情緒未被照顧而發生的倫常慘案。

照顧者假日倍感壓力

大時大節本該是普世歡騰，但對很多照顧者來說卻是百上加斤，為要滿足家人期望，在恆常工作外，更要忙於準備過節的一切用品、打掃清潔。而且傳統上，很多家庭都認為過時過節不應苦口苦面，但卻苦了一班盡心盡力的照顧者，笑臉迎人，好話說盡，但背負的苦卻是啞子吃黃蓮。這無疑是把他們最後一點渲洩的渠道都堵截了。

利民會《即時通》項目經理張斯皓表示：「有家屬表示會害怕過年，由於是大節，為要滿足家人期望，忙於準備過節一切，既覺得很疲累，負擔亦很大。另一些家屬表示，有些恆常去康復中心或有工作的患者，因假日逗留在家而需要照顧者長時間照料。」

其實對照顧者來說，最大的回報可能就是一句真誠的關心和問候，一份真心的感謝和肯定，一天自由自在的假期。這份肯定相比起「恭喜發財」和「新年快樂」更能帶來新一年幸福美滿的開始！

如果你作為照顧者對於以上所述都有所共鳴，不妨用3分鐘自我檢測，了解自己的精神健康狀況。

關注照顧者情緒需要

利民會在社區推廣大眾關注精神健康，鼓勵關懷照顧者情緒需要，切勿忽視精神健康危機。照顧者付出的努力，源於對患者的愛。需予照顧者肯定，尊重和欣賞他們默默付出。作為照顧者亦要肯定自己的努力，「關心自己」與照顧患者同樣重要。

利民會臨床心理學家江偉賢博士指出: 「照顧者在照顧上都是獨當一面的專家，但卻忘記了照顧自己，在崎嶇路上，能夠有一份支持和明白，會帶來意想不到的溫暖。而在心態上稍微調整，嘗試在生活中找平衡點，可以走更遠的路。」

利民會關注照顧者的精神健康，提供《即時通》24小時熱線服務(3512 2626)，協助有情緒困擾人士舒緩壓力，節日期間將繼續運作，聆聽有需要人士的困難。另外，也有多項家屬支援服務，可向該機構查詢。

利民會

利民會於1984年在香港成立，為一間非牟利社會服務機構，提供社區精神健康支援服務、家屬支援服務、綜合職業復康服務、住宿訓練服務、以及專項計劃。

利民會是國際利民會連繫會員機構。國際利民會總部設於英國，乃世界性之連繫網絡。由世界各地共同抱持推動精神健康、社區照顧等目標的非牟利會員機構組成。（www.richmond.org.hk）

(特約)