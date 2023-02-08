  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【meme股】美家居零售商3B家居籌10億美元免於破產　盤前升4%

股市 17:45 2023/02/08

分享：

分享：

【meme股】美家居零售商3B家居籌10億美元免於破產　盤前升4%

美國家居用品零售商Bed Bath & Beyond（美：BBBY）上周三（1日）未有按時支付約2800萬美元（約2.2億港元）債息，相關貸款利息早已進入寬限期，一度傳出破產危機，近日現曙光。Bed Bath & Beyond周二（7日）公布，透過發行優先股及認股權證共籌集10億美元，將用作償還其借款，集團亦已任命破產專家Holly Etlin為臨時首席財務官，並計劃最終規模縮減至360家商店及120家buybuyBaby商店，即按年縮減約一半，相關消息意味集團暫時擺脫破產危機。

Bed Bath & Beyond盤前報3.13美元，升4%。

Bed Bath & Beyond行政總裁表示，有關變革將為集團提供轉盈的機會，將持續放客戶於決策首位，以達至集團長短期目標，集團正優化其店鋪車隊及供應鏈，持續以嚴格手段改善其財務狀況。

據早前外電消息指，集團早前正尋求破產保護，並安排人手關閉更多分店。Bed Bath & Beyond1月27日曾表示，公司並無足夠現金去償還債務，並已拖欠摩根大通的信貸額度，再次警告可能會破產。

在去年8月擴大信貸額度後，該公司欠摩根大通資產抵押貸款5.5億美元，亦欠借貸方Sixth Street 3.75億美元。

在一份證券備案文件中，公司表示，它沒有足夠的資源來償還信貸額度下的金額，這將導致公司考慮所有戰略選擇，包括根據美國破產法重組其債務。

同時，公司的債務負擔還包括近12億美元的無擔保票據，這些票據的到期日分別為2024年、2034年和 2044年，並且一直處於受沽壓狀態。

更多美股新聞

【退休積滿Fund】MPF可扣稅自願性供款供得過？一招教你享盡扣稅優惠！

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】MPF可扣稅自願性供款供得過？一招教你享盡扣稅優惠！

相關文章：

【meme股】美家居零售商3B家居據報或數周內申請破產　股價大插三成

【美股業績】Visa季度收入增長12%勝預期　惟增速7個季度以來最慢

【Intel業績】Intel盤後股價急瀉1成　芯片大戰恐成輸家　調整純利跌9成、首季或虧損

編輯：姚卓然、宋佩恩

債券 借貸 美股 零售
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】美團挫6%　ChatGPT概念輪流炒、知乎升近4成　恒指反覆偏軟跌15點（不斷更新）

下一篇文章

【國泰293】國泰航空第五度延付港府優先股股息　累計拖欠15.1億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數彈2%　夜期收市跌183點　百度美股低港3%（不斷更新）
【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落
【美國加息】鮑威爾估計：今年或明年通脹肯定放緩至2%　美元自一個月高位回落
【美股期貨】道指期貨偏軟、微跌8點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨偏軟、微跌8點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【港股市況】美團挫6%　ChatGPT概念輪流炒、知乎升近4成　恒指反覆偏軟跌15點（不斷更新）
【港股市況】美團挫6%　ChatGPT概念輪流炒、知乎升近4成　恒指反覆偏軟跌15點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款