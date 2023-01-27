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【meme股】美家居零售商3B家居稱無法還債　再次警告或將破產

股市 08:49 2023/01/27

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【meme股】美家居零售商3B家居稱無法還債　再次警告或將破產

美國家居用品零售商Bed Bath & Beyond（美：BBBY）周四表示，公司並無足夠現金去償還債務，並已拖欠摩根大通的信貸額度，再次警告可能會破產。

BBBY周四股價急挫22.2%，收報2.52美元，期間更一度觸發市調機制，成交額達1.5億美元。

在去年8月擴大信貸額度後，該公司欠摩根大通資產抵押貸款5.5億美元，亦欠借貸方Sixth Street 3.75億美元。

在一份證券備案文件中，公司表示，它沒有足夠的資源來償還信貸額度下的金額，這將導致公司考慮所有戰略選擇，包括根據美國破產法重組其債務。

同時，公司的債務負擔還包括近12億美元的無擔保票據，這些票據的到期日分別為2024年、2034年和 2044年，並且一直處於受沽壓狀態。

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編輯：姚卓然

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