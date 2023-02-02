▲ 【meme股】美家居零售商3B家居未有如期還息、涉逾2億元 再警告或將破產

美國家居用品零售商Bed Bath & Beyond（美：BBBY）周三（1日）未有按時支付約2800萬美元（約2.2億港元）債息，意味相關貸款利息已進入30天寬限期，集團期間仍可付息。據外電消息指，集團今周正準備尋求破產保護，並安排人手關閉更多分店。Bed Bath & Beyond上周四（27日）表示，公司並無足夠現金去償還債務，並已拖欠摩根大通的信貸額度，再次警告可能會破產。

BBBY周三（1日）盤後跌2.1%，報2.76美元。

在去年8月擴大信貸額度後，該公司欠摩根大通資產抵押貸款5.5億美元，亦欠借貸方Sixth Street 3.75億美元。

在一份證券備案文件中，公司表示，它沒有足夠的資源來償還信貸額度下的金額，這將導致公司考慮所有戰略選擇，包括根據美國破產法重組其債務。

同時， 公司的債務負擔還包括近12億美元的無擔保票據，這些票據的到期日分別為2024年、2034年和 2044年，並且一直處於受沽壓狀態。

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編輯：姚卓然、宋佩恩