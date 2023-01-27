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【港股市況】阿里巴巴、友邦跌1%　商湯升逾一成　恒生指數轉跌後再回升（不斷更新）

股市 11:25 2023/01/27

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美股尾市走高，港股高開近50點，升至22600關。滙豐 （00005） 升0.5%破頂，ATM向好，騰訊 （00700） 升0.8%，美團 （03690） 升0.4%，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，恒生指數高開48點，開報22614點，科指升0.5%，報4786點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：25】大市窄幅上落，最新升約30點，報22597點，科指升0.6%，報4790點。

【10：48】商湯 （00020） 最新升15%，高見2.62元，成交12億元。

【10：31】【騰訊700】騰訊再升逾1%兼連升6日　富瑞：騰訊視頻號在央視春晚直播成績理想

【10：27】商湯 （00020） 升幅擴大至一成，高見2.49元，成交6.8億元。

【10：14】【光伏股】信義光能福萊特玻璃齊回吐逾2%　中國或限光伏技術出口以保領先地位

【10：11】碧桂園 （02007） 短綫拉升，最新升逾4%。另外，中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升0.4%，雅居樂 （03383） 升3%，龍湖 （00960） 升4%。

【10：10】小米 （01810） 再升逾3%，高見13.78元。

【10：09】大市再度回升約21點，報22588點，早市曾跌83點低見22483點。

【10：00】微博 （09898） 逆市升一成，股價早段高見195元。

【09：59】聯想 （00992） 跌3%，低見6.19元。

【09：56】碧桂園 （02007） 跌近1%，低見3元。

【內房撲水】碧桂園獲民生銀行5000萬美元定期貸款融資　條款要求楊惠妍持股量至少40%

【09：54】影視股回吐，其中歡喜傳媒  （01003） 跌近7%，IMAX中國  （01970） 跌0.9%，貓眼娛樂  （01896） 跌0.6%。

【09：51】HPC （01742） 曾升1倍高見0.119元，最新升88%報0.109元，成交302萬元。

【09：48】阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 跌逾1%，恒指早段轉跌30點，報22536點。

【09：42】大市升勢回順，最新升約17點，報22584點，科指升1%，報4809點。

【09：41】金沙 （01928） 反彈逾2%，銀娛 （00027） 升0.5%。永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升逾1%，澳博 （00880） 升0.4%，新濠 （00200） 升2%。

【濠賭股】農曆新年首4日錄得逾24.4萬訪澳旅客　瑞銀：數量仍低於市場預期

【09：38】ATM開市後個別發展，騰訊 （00700） 升逾2%，美團 （03690） 升1%，阿里巴巴 （09988） 轉跌0.2%。

【09：34】昨日復牌大瀉近9成的中國互聯網投資 （00810） 表示不知悉股價及成交量波動原因，股價最新再跌7%，曾低見1.78元。

【09：33】商湯 （00020） 升逾6%，早段高見2.44元。

【09：32】大市開市後升幅擴大至百點，高見22700點。

【09：24】昨日大升12%的小米 （01810） ，股價今早略為回吐，逆市低開0.6%。

【09：24】【餐飲股】百勝中國高開3%　2月8日董事會議決末期息

【09：21】滙豐 （00005） 升0.5%破頂，ATM向好，騰訊 （00700） 升0.8%，美團 （03690） 升0.4%，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，恒生指數高開48點，開報22614點，科指升0.5%，報4786點。

【09：10】期指開報22630點，升50點。

【08：44】恒指黑期升147點，報22661點。道指期貨跌27點，報33996點。

【07：59】【生科股】歌禮製藥獲中國批准猴痘適應症新藥臨床試驗申請

【07：45】港股ADR收報22700點，升133點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報58.68元，較港收市價高0.78元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報409.76元，較港收市價高2.96元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.99元，較港收市價高0.49元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股周四尾市走高，科技股漲幅領先，美國第四季GDP增長2.9%，超預期，首次申領失業救濟人數亦跌至18.6萬人，反映美國經濟強韌，加上美國加息步伐放慢，繼續有利經濟復甦，但道指高開後有獲利盤湧現，一度跌108點後好淡爭持。道指收升205點，收報33949點；納指升199點或1.8%，收報11512點；標指升44點或1.1%，收報4060點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升67點　中概股指數再漲4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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