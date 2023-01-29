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【工地安全】生物熒光法驗石棉　成本低快又準

10:00 2023/01/29

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日本廣島大學分子生物技術系教授Akio Kuroda利用生物技術的知識，發明了一種名為「生物熒光法」（Bio-fluorescence Method）的創新方法來測試石棉。（日本廣島大學）

石棉（Asbestos）是一種有毒礦物，常存在於舊建築物之中。雖然可使用「穿透式電子顯微鏡」（TEM）來檢測石棉，但這做法成本效益較低。日本廣島大學有科學家以生物技術為基礎，研發了一種創新石棉檢測方法，能以更低成本、更快、更準確的途徑分析石棉纖維狀況。

石棉包括鐵石棉、青石棉和溫石棉等礦物，它們具有耐熱、保溫、耐磨、絕緣、隔音，以及耐化學腐蝕等特性，因此在建築領域上，經常會用來製成石棉板、防火板和水管等材料。此外，石棉也可與水泥或瀝青結合，製成水泥瓦、屋頂板和石棉漆等產品。

長期吸入 可致肺纖維化

雖然石棉用途廣泛、價格低廉，卻會對人體帶來嚴重傷害。石棉可分裂成非常幼細的纖維，當釋出後可長時間浮游於空氣中，人類若長期吸入，可於人體內積聚多年，且會引致「石棉沉着病」，令肺內組織纖維化並使肺部結疤，嚴重者或會導致肺癌和間皮瘤。

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根據《空氣污染管制條例》，香港於2014年已全面禁止所有種類石棉的進口、轉運、供應和使用，但在80年代中期之前興建的舊樓宇或能找到含石棉的物料，例如石棉波紋水泥瓦片、熱水管的隔熱材料和隔電的電綫槽等。因此進行舊建築清拆或維修工程時，都需進行石棉檢測，以防大量石棉纖維暴露於空氣中。

鑑於石棉的毒性，石棉檢試結果必需要快速獲得，否則石棉纖維可能早就瀰漫於工地的空氣，當工人已大量吸入時，再作出應對措施來中和污染也就太遲了。

現時檢測石棉纖維的常見方法，包括利用「偏振光顯微鏡」（PLM）進行樣本觀察，雖然這方法簡便且成本低，但其靈敏度不足以準確檢測細小的纖維。另一種方法是使用「穿透式電子顯微鏡」，它的靈敏度更高，但就相當昂貴，而且儀器佔地空間大，安裝在工地應用亦甚為不便。

日本廣島大學分子生物技術系教授Akio Kuroda明白快速和準確檢測石棉的重要性，所以利用生物技術的知識，發明了一種名為「生物熒光法」（Bio-fluorescence Method）的創新方法來測試石棉。

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生物熒光法是一種能將石棉纖維清晰視像化的技術，屬於生物化學和礦物學之間的跨學科研究。Akio Kuroda表示，由於石棉會導致肺部疾病，而他和團隊也在病人的肺組織中發現石棉結合蛋白（Protein）的情況，於是就想到利用基因工程，開發一種熒光蛋白，當熒光蛋白和石棉結合時，就算使用一般的「熒光顯微鏡」（FM）都能清晰觀察到石棉纖維。

識別軟件 自動檢測更便捷

Akio Kuroda及後將該研究商業化，生產石棉檢測試劑盒，只需將數滴蛋白試劑滴在含有工地空氣灰塵的過濾器上，就能從熒光顯微鏡觀察石棉纖維的濃度狀況，檢測過程簡便，而且可快速獲得結果。

為進一步優化檢測便利性，Akio Kuroda也與一家公司合作，共同開發了自動纖維識別軟件，可自動檢測熒光顯微鏡圖像中的石棉纖維，讓任何人也能快速檢查拆遷建築現場的石棉纖維釋放情況。

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記者：陳卓賢

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