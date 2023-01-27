▲ 【奢侈品股】LVMH︰內地重新開放富裕消費者回歸 完全有理由對中國充滿信心

全球最大奢侈品品牌LVMH表示，內地重新開放後，富裕消費者已重返商店，對未來一年保持樂觀態度。LVMH行政總裁貝爾納（Bernard Arnault）表示，完全有理由對中國充滿信心，甚至是樂觀，如果公司在中國看到的勢頭繼續增長，將是非常好的一年。

貝爾納表示，現時中國人可到澳門旅遊，指澳門變化相當驚人，店舖爆滿，復甦勢頭非常強勁。他表示，若他們恢復旅行並前往吸引他們的國家，他們可能會到法國，「我們已準備好接待他們」。

LVMH上季收入220.7億歐元，至於去年收入增長23%至792億歐元，利潤增長17%至140億歐元，銷售額和利潤連續第二年創歷史新高。

財務總監Jean-Jacques Guiony表示，雖然1月反彈勢頭強勁，但還沒有回到2019年的水平。仍有很長的路要走。

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責任編輯︰梁浩碩