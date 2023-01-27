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【生科股】歌禮製藥獲中國批准猴痘適應症新藥臨床試驗申請

股市 07:59 2023/01/27

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【生科股】歌禮製藥獲中國藥監局批准ASC10猴痘適應症新藥臨床試驗申請

歌禮製藥 （01672） 宣布，中國國家藥監局已批准ASC10猴痘適應症新藥臨床試驗（IND）申請。

ASC10是一款口服雙前藥。臨床前研究顯示ASC10-A具有廣譜抗病毒活性，對包括猴痘病毒和新型冠狀病毒均具有強效抗病毒活性。

ASC10和衍生物用於治療新型冠狀病毒、猴痘病毒及人呼吸道合胞病毒（RSV）等多種病毒感染的化合物專利及其用途專利申請已收到美國專利與商標局（USPTO）的授權公告通知書。歌禮是首個獲得美國專利與商標局授予自主研發口服病毒聚合酶抑制劑和衍生物專利的中國生物技術公司。

據世界衛生組 織（WHO）統計，截至2023年1月25日，全球已有超過85,106例確診病例，猴痘病毒已在110個國家傳播。

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編輯：姚卓然

生物科技股 生物科技 港股 歌禮製藥－B（01672） 傳染病 冠狀病毒 治療 醫藥股
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