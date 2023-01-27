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【Intel業績】Intel盤後股價急瀉1成 芯片大戰恐成輸家 調整純利跌9成、首季或虧損
股市 06:52 2023/01/27
Intel（美：INTC）公布2022年第四季業績，收入140億美元，按年跌31.7%，低於預期的144.5億美元；虧損6.6億元，由盈轉虧，每股虧損0.16美元；經調整純利仍錄得4億美元，經調整每股盈利0.1美元，按年跌91.3%，低於預期的0.2美元。毛利率42.6%，按年跌12.8個百分點。
Intel盤後股價急瀉10%，報27.1美元。市場關注美國政府發起的芯片大戰，或重挫美國的芯片企業。
Intel預期今年首季收入105億至115億美元，按年再跌37.5%至42.9%，市場原預期為139.3億美元。每股虧損0.8美元，去年同期為1.98美元，經調整每股虧損0.15美元。毛利率34.1%，按年跌16.3個百分點。
Intel重整業務架構後，上季兩大主要部門跌幅均逾3成，客戶端運算事業群收入66億美元，按年跌36%。數據中心及AI部門收入43億美元，按年跌33%。網路及邊緣事業群收入21億美元，按年跌1%。
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記者：譚志偉
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