【內房撲水】碧桂園升4%、獲民生銀行5000萬美元定期貸款融資　條款要求楊惠妍持股量至少40%

▲ 【內房撲水】碧桂園獲民生銀行5000萬美元定期貸款融資 條款要求楊惠妍持股量至少40%

內銀近月連環公布向內房民企承諾借貸，內房撲水續見曙光，碧桂園 （02007） 發公告指，與民生銀行訂立融資協議，獲對方提供最高達5000萬美元等值的人民幣定期貸款融資，自該貸款獲首次提取日起計為期36個月。

碧桂園周五（27日）早段升4%，報3.17元，成交額暫錄6.9億元。

碧桂園稱，該貸款所得款項將用於一般營運資金需要進行融資，包括但不限於為未償還的債項進行再融資。當中條款要求主席楊國強及女兒楊惠妍將持有碧桂園最少40%權益。

根據融資協議的條款，碧桂園已向民生銀行承諾：

1） 主席楊國強及女兒楊惠妍將共同繼續為公司的最大股東； 2）楊國強及楊惠妍將持有碧桂園最少40%權益； 3）楊國強及楊惠妍將控制碧桂園，即具有權力決定公司的管理及政策，而不論透過具投票權股本的擁有權、合約或其他方式； 4）楊國強及楊惠妍將繼續為公司董事會主席。

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編輯：李哲毅