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【智能手機】IDC：2022年第4季全球智能手機出貨量挫18.3%　創史上最大單季跌幅

股市 21:31 2023/01/26

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【智能手機】IDC：2022年第4季全球智能手機出貨量挫18.3%　創史上最大單季跌幅

市場研究機構IDC發表報告指，2022年第4季全球智能手機出貨量按年大跌18.3%至3.00億部，創下有史以來最大的單季跌幅，全年出貨量下滑11.3%至12.1億部，是自2013年來最差。

IDC研究總監Nabila Popal稱，需求疲軟和高庫存導致供應商大幅削減上季出貨量，期內大量促銷有助消耗現有庫存，但無助推動出貨量增長。Popal指，供應商對未來出貨量越來越謹慎，即使蘋果（Apple，美：AAPL）受累供應商中國工廠意外停工而出貨量下挫。

Popal預計，通脹上升和宏觀擔憂加劇繼續阻礙消費者支出，並將手機市場複甦時間推遲到2023年底。

蘋果奪上季冠軍 三星成全年王者

2022年第4季全球手機出貨量冠軍為蘋果，出貨量7230萬部，按年跌14.9%；緊隨其後為三星及小米 （01810） ，出貨量分別為5820萬及3320萬部，按年分別跌15.6%及26.3%。

全年冠軍則為三星，出貨2.61億部，按年跌4.1%，其後為蘋果及小米，貨量分別為2.26億及1.53億部，按年分別跌4.0%及19.8%。

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編輯：李哲毅

小米 港股 Apple 小米集團－W（01810） 蘋果（Apple，美：AAPL） 美股 通脹
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