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【美股業績】美國航空第四季收入升近4成　2019年以來首次全年錄得利潤　盤前升逾1%

股市 21:26 2023/01/26

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美股步入業績高峰期，繼續有企業交出理想業績，美國航空（美：AAL）第四季收入按年升39.9%至131.9億美元，符合市場預期，集團全年純利為1.27億美元，為2019年以來首次全年業績出現盈利。美國航空股價盤前向好，升超過1%，暫報16.5美元。

集團第四季錄得131.9億美元，數字亦較疫情爆發前的2019年同期增長16.6%，可見行業情況已走出疫情陰霾。期內經調整後每股盈利為1.17美元，扭轉去年同期虧損1.42美元的情況。

公司全年錄得1.27億元純利，集團CEO Robert Isom指今次為公司2019年以來首次全年業績實現盈利。

美國航空預計，今年全年經調整後每股盈利為2.5至3.5美元，亦即較去年出現倍數增長。

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編輯：葉志偉

美股 美國航空（American Airlines，美：AAL） 航空 航空股 美國航空 美國
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