【新年理財】 利是錢畀返小朋友自己處理 3個步驟教分配利是錢

新年過後，不少父母都會代小朋友管理其利是錢。然而若你將小朋友的利是錢收起不但剝削他們學習理財的機會，亦在無意間讓他們感到不被信任。在情況許可下，父母可以將部分利是錢交給子女分配用途，給他們真正的機會學習怎樣分配利是錢。



家長可以提醒孩子「財分三份」的原則，將利是錢分配至儲蓄、分享及消費三個用途，而非立即將所有金錢花掉。

儲蓄 :



新年過後會有一筆可觀的利是錢，家長可以鼓勵他們先將部分利是錢撥作儲蓄，並告知儲起的時限，讓他們有個限期，並循序漸進地養成儲蓄的習慣。對於較年長的小朋友，家長可以趁機教導他們「複息效應」，可以選擇將一部分的利是錢存到銀行，在年尾可以收息，讓小朋友明白化早儲蓄的好處。

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消費 :

利是錢對於小朋友而言是一筆「意外之財」，除了教導他們用作儲蓄外，亦應該有一部分用作消費，讓小朋友可以購買自己「想要」及「需要」的東西，在購物的過程中，他們會明白到自己有限的金錢，要如何分配去購買各種東西，從而明白「想要」及「需要」觀念，並學習「應使則使」的原則。家長亦要尊重小朋友的購物選擇，即使他們選擇「不等使」的東西亦是一種學習的機會，不要有太多說教，讓小朋友反感。

捐贈 :



自小教導小朋友「施比受更為有福」，鼓勵小朋友將利是錢撥出部分作慈善捐款，培養他們的同理心，讓他們自小學懂將所得到再捐贈予有幫助更多有需要的朋友。

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